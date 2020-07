Tests Covid-19 : les délais d'attente s'allongent dans les labos surchargés

CORONAVIRUS - Par peur d'avoir contracté le virus ou pour des formalités liées à des voyages, nombreux sont les Français qui souhaitent se faire dépister actuellement. Un engouement qui crée des embouteillages.

Selon les chiffres officiels, la France effectue actuellement 350.000 tests environ chaque semaine, et le ministère de la Santé a annoncé vouloir amplifier la cadence jusqu'à 500.000 durant l'été. Cela suffira-t-il ? La question mérite d'être posée alors que, face à l'actuel rebond de l'épidémie de Covid-19, les laboratoires d'analyses et les hôpitaux sont déjà littéralement débordés par la demande croissante de tests de dépistage, accusant entre 30 et 50% d’activité en plus en moyenne sur le territoire. Au point que, désormais, l'attente est longue, voire trop longue, pour ceux qui doivent, par exemple, se faire dépister 48 heures avant de prendre l'avion.

TF1 a posé ses caméras devant un centre de dépistage de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), où une foule d'une grosse dizaine de personnes s'est formée dès l'horaire d'ouverture. Dans la file, un jeune homme dont le collègue a récemment été testé positif, un autre plus âgé ayant fait la queue devant l'autre centre de la ville pour se voir signifier qu'il n'y avait finalement plus de tests disponibles, une jeune Marocaine craignant de ne pouvoir rentrer chez elle, faute d'obtenir ses résultats à temps...

Nous gardons une activité de biologiste générale, qui fait que nous devons aussi assurer tous les autres diagnostics. - Brigitte Cohen, biologiste médiale

Un exemple parmi d'autres de ce qu'il se passe actuellement dans le pays, où le temps d'attente dépasse souvent la dizaine de jours, selon le Syndicat des biologistes, pour se faire tester sur rendez-vous, délai auquel s'ajoutent, en moyenne, 72 heures, voire plus, avant d'avoir les résultats. En cause : la reprise du travail de nombreux Français, les départs en vacances, les textes exigés pour d'autres rendez-vous médicaux, un manque de matériel et de personnel...

"Nous gardons une activité de biologiste générale, qui fait que nous devons aussi assurer tous les autres diagnostics. Pendant le confinement, de très nombreux diagnostics n'ont pas été réalisés, et donc nous avons mixé notre activité, plus généraliste, avec celle des diagnostics Covid", explique à TF1 Brigitte Cohen, biologiste médicale à Unilabs-Biopath, à qui il arrive de réaliser jusqu'à 120 tests dans une même journée, contre 30 quelques semaines auparavant. Pour mémoire ou information, depuis le 11 juillet, pharmaciens et pompiers sont aussi autorisés à effectuer des tests. Et de nombreux biologistes poussent maintenant pour que les lieux de prélèvements continuent de se multiplier.

La rédaction de LCI