Déplacement à l’étranger : où est-il possible d’aller et à quelles conditions ?

Dès ce lundi 15 juin, les Français ont pu de nouveau se rendre chez leurs voisins européens sans justificatif et sans être obligés de se mettre en quatorzaine. Toutefois, chaque pays de l'Europe dispose de son propre calendrier. Si vous souhaitez aller en Grèce par exemple, jusqu'au 30 juin, il faudra passer un test à l'arrivée et éventuellement s'isoler en cas de positivité. Plus détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.