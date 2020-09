Des boîtes de nuit contraintes de se transformer en bar à Nantes

Parce que la crise sanitaire va durer, certains patrons de boîtes de nuit ont décidé de jeter l'éponge. Après des mois de fermeture, ils ont renoncé à leurs activités et se sont, à défaut, reconvertis en bar. Des démarches administratives sont nécessaires pour ce changement de statut. Un combat administratif difficile à accepter pour certains gérants, en sachant que des bars profitent de leurs situations et ne respectent pas les règles en se prenant pour des discothèques.



