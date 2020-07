Tatouage : les nouvelles tendances vues de la plage

Il est loin le temps où le tatouage était réservé aux marins et ex-détenus. Aujourd'hui, une personne sur cinq est tatouée et pour la plupart, pas qu'un peu. Les tatouages se collectionnent en effet comme autant de souvenirs gravés dans la peau. Quant aux motifs, les indémodables tribaux et animaux ornent les corps des plus jeunes. Les prénoms ont, eux aussi, toujours la cote, même si ceux des amoureux ont cédé la place aux prénoms des enfants.