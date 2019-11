Des écoliers écrivent aux soldats de l'opération Barkhane

À l'occasion des fêtes, les écoliers de l'établissement Lavoisier de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, ont voulu encourager les soldats de l'opération Barkhane. A travers de très jolies lettres, ils leur souhaitent de passer de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Âgés de six à dix ans, les enfants ont également retenu que des militaires français ont perdu la vie au Mali cette semaine du 25 novembre 2019. Chaque élève recevra bientôt une réponse des soldats basés dans ce pays en espérant les rencontrer.



