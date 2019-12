Des électriciens de l'extrême entretiennent les ampoules de la tour Eiffel

Tous les ans, sept millions de personnes visitent la tour Eiffel, l'un des monuments français les plus emblématiques. Quatre phares, trois cents projecteurs et vingt mille ampoules scintillantes illuminent chaque nuit la célèbre Dame de fer de Paris. Ses accessoires sont régulièrement entretenus par des électriciens de haut vol dont le travail relève de l'art. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux.



