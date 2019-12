Des enfants malades partent à la rencontre du Père Noël grâce à l'Association Petits Princes

Avec des sourires aux lèvres et des étoiles pleins les yeux, une cinquantaine d'enfants malades ont pu réaliser leur rêve grâce à l'Association Petits Princes. Après avoir embarqué sur un avion en direction du pôle Nord pour rencontrer le père Noël, les petits ont eu une agréable surprise. Le père Noël a fait son apparition en plein vol. Ce fut l'occasion parfaite de l'approcher et de lui remettre en main propre la liste des cadeaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.