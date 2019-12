Des jouets de seconde main en bon état et à petit prix

L'association "Rejoué" ne commercialise que des jouets reconditionnés, ou de seconde main. Entre outils de bricolage et micro de karaoke, vos enfants ont l'embarras du choix. Ce concept est très apprécié par certains parents. Non seulement les jouets sont en bon état, mais ils coûtent aussi moins chers. Ces derniers sont notamment vendus à petit prix avec un rabais allant de 50 à 70%. Par quel traitement ces articles doivent-ils passer avant d'arriver en boutique ?



