VIDÉO - Dès l'appel du 18 juin, il a rejoint Londres : à 99 ans, Jacques Le Gall témoigne

Jacques Le Gall avait 19 ans lorsqu'il a entendu l'appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940. Aujourd'hui, il en a 80 de plus et réside toujours en Bretagne. C'est à bord de l'Ar-Zénith, un bateau de pêche qui a permis à une vingtaine de jeunes Français de rallier l'Angleterre, que nos équipes l'ont rencontré et ont recueilli son témoignage.

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, héros de la Grande Guerre, annonce la capitulation de la France, face à l'avancée des troupes allemandes. A cette époque, Jacques Le Gall est étudiant et l'aîné d'une fratrie de quatre garçons. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il se dit que ce n'est pas possible que tout s'arrête comme ça. "On avait encore un sacré potentiel", dit-il au 20h de TF1.

Au lendemain de l'annonce de la capitulation, la BBC diffuse depuis Londres l'appel du général De Gaulle dont il ne reste aucun enregistrement. Il le réitérera 4 jours plus tard, le 22 juin : "J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance", lance-t-il alors sur les ondes.