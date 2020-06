Des maires réclament le remboursement de tous les masques qu'ils ont fournis à leurs administrés

A Pont-à-Mousson, ville de 15.000 habitants, la facture s'élève ainsi à 1.000 euros. "Avec 1000 euros, on peut faire des choses. On peut acheter des bacs à fleurs pour délimiter plus largement une terrasse. On peut faire énormément de choses quand on a un peu d’idées", souligne Henry Lemoine, le maire de la commune, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Une situation jugée inadmissible par les élus concernés de Meurthe-et-Moselle, qui ont exprimé leur mécontentement dans une lettre, signée par 120 maires et adressée au Premier ministre. L’initiative est soutenue par les habitants. "C’est tout à fait logique qu’ils demandent un remboursement de la part de l’Etat et du gouvernement qui n’a pas fait ce qu’il devait faire", souligne un riverain. "Je pense que l’Etat devrait fournir des masques gratuitement. C’est à l’Etat de prendre cela en charge", juge une autre habitante.