Des maisons et des commerces inondés dans le Var

Dans la matinée du 25 novembre 2019, l'eau ne s'est pas encore tout à fait retirée à Puget-sur-Argens. Mais, certains habitants ont quand même pu rentrer chez eux pour constater les dégâts. Dans la commune, des routes et des propriétés ont été inondées. Quant aux voitures noyées, il faudrait plusieurs semaines pour toutes les remorquer. A Fréjus, les pompiers poursuivent leur intervention. Sur place, près de 150 commerces ont été inondés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.