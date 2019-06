VIDÉO - Des militants anti-abattoirs déversent du faux sang sur la statue de la place de la République

Plusieurs actes de vandalisme ont eu lieu ces derniers mois contre des boucheries et commerces de bouche. Trois et six mois de prison avec sursis ont été requis mardi contre deux militants antispécistes, opposés à toute hiérarchie entre les espèces, jugés pour l'agression d'un boucher bio début mai à Paris. En mai, des militants de l'association "Boucherie abolition" ont été interpellés et placés en garde à vue après des vols et dégradations commis dans plusieurs élevages agricoles, lors d'une action visant à libérer des animaux.