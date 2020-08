Des règles plus strictes dans le Vaucluse pour lutter contre l'épidémie

Durcissement des mesures contre le coronavirus dans le Vaucluse. En cause, le département a passé le cap des 50 cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants. De ce fait, le port du masque sera désormais obligatoire dans 19 communes dès mardi. D'autres règles sont dictées par la préfecture et concernent l'ensemble du département. Des restrictions qui visent à limiter les risques de propagation de l'épidémie dans la région.



