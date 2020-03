Des schizophrènes font revivre le village de Mézin

Dans le petit village de Mézin (Lot-et-Garonne), une aventure un peu folle est née il y a 25 ans. À l'époque, le village se dépeuplait et les commerces fermaient les uns après les autres. C'est alors que s'est installé l'ESAT, un établissement associatif pour l'insertion des personnes handicapées. Il compte actuellement 68 travailleurs et a relancé l'économie du village.



