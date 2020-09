Reprise : pourquoi certains secteurs rient quand d’autres pleurent

Depuis le déconfinement, c'est une reprise à deux visages qui s'est amorcée en France. L’aéronautique, la restauration ou l’habillement se sont effondrés tandis que dans le même temps, d’autres secteurs caracolent. Dans son analyse vidéo en tête de cet article, le spécialiste éco de TF1 et LCI François Lenglet cite ainsi l'augmentation de 63% des ventes de produits bio, les hausses de 33% de celles des vélos et de 19% pour le matériel de bricolage. Des achats que nous faisons de plus en plus sur Internet, les ventes en ligne ayant progressé de 27%. A noter que le petit commerce retrouve lui aussi des couleurs avec un +12%.

Il y a même "Jean qui rit et Jean qui pleure qu sein d'un même secteur", poursuit François Lenglet, prenant l'exemple du tourisme : l'Aquitaine a ainsi connu une saison extraordinaire cet été, mais Paris, sans ses traditionnels touristes chinois ou américains, a souffert.