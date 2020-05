Des soignants lancent une cagnotte pour aider les restaurateurs en difficulté

C'est un beau retour d'ascenseur des soignants de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) envers les hôteliers et les restaurateurs. Touchés par leurs petites attentions au plus fort de la crise du coronavirus, les personnels du service de réanimation ont voulu être solidaire à leur tour. Ils ont créé une cagnotte pour venir en aide aux restaurateurs et, en quelque sorte, les remercier. Les dons seront ensuite redistribués au niveau national à ceux qui en ont le plus besoin.