Des traces de pesticides retrouvées dans l’eau du robinet : faut-il s'inquiéter ?

Après avoir passé au crible plus de 8.800 analyses "ayant révélé la présence d’au moins un résidu de pesticide au-delà des limites de quantifications", sur environ 273.500 prélèvements au total, il en ressort "15.990 quantifications individuelles de pesticides", dont 38,5% sont des CMR (des agents chimiques, ndlr), et 56,8% des perturbateurs endocriniens suspectés. Le pourcentage monte à 78,5% en comptabilisant les molécules ayant l'une ou l'autre de ces propriétés ou les deux, poursuit l'association.

Toutefois, "cela ne remet pas en cause la qualité de cette eau", tempère le ministère de la Santé, qui avance qu'en 2018, "90,6% de la population a été alimentée en permanence par de l’eau respectant les limites de qualité réglementaires pour les pesticides".

L'eau potable, "aliment le plus contrôlé en France", répond à des normes très strictes, explique de son côté Maryllis Macé, la directrice du Centre d'information sur l'eau, association créée par les distributeurs d'eau. Pour les pesticides, "on ne doit pas dépasser 0,1 microgramme par litre et par molécule" et 0,5 microgramme toute substance confondue, indique-t-elle.

Même son de cloche pour Philippe Knusmann, le directeur général du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), qui gère le service public de l’eau potable pour le compte de 151 communes de la région parisienne : "C'est une eau excellente puisque nous respectons les normes, mais nous allons aussi plus loin dans les désirs du consommateur en abaissant notamment les teneurs en chlore et en calcaire. Donc il peut être totalement rassuré lorsqu'il ouvre son robinet", dit-il au 20 heures de TF1.