Des vacanciers ravis de prolonger la haute saison au Grau-du-Roi

Ce samedi ressemble à une très belle journée du mois de juillet dans tout le pays. Moins de gens et de bruits, avec des températures frôlant les 31 °C, c'est tout ce qu'il faut aux vacanciers pour profiter pleinement de la plage du Grau-du-Roi (Gard). Une occasion de rattraper les pertes d'avril et de mai pour les restaurateurs. D'ailleurs, la saison des paillotes a été prolongée jusqu'à début octobre.



