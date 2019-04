VIDEO - Deux jours après, les sapeurs-pompiers témoignent : "Si on perdait la guerre du beffroi, on perdait la cathédrale"

Selon l'adjudant-chef, les sapeurs-pompiers de Paris ont alors fait tout leur possible pour limiter la propagation du feu. Avec une priorité absolue : sauver les tours de la cathédrale. "On devait faire attention, tout pouvait chuter [...] Quand la flèche est tombée, on a fait reculer les hommes et déployé les bras élévateurs pour travailler en sécurité."





Les 400 pompiers déployés se sont donc concentrés sur les beffrois. Les secours ont dû faire face à des complications, comme l'accès difficile à certaines zones étroites de la cathédrale, comme le balcon de la cathédrale, avec des équipements lourds. "Il est clair que si on avait pas mis tout de suite des moyens lourds en place, les tours seraient parties, c'est une certitude", témoigne l'adjudant-chef. "Il a fallu faire le choix de barrer le feu au niveau des beffrois. Si le feu gagnait les cloches dont tous les supports sont en bois, on perdait le beffroi", a abondé le lieutenant colonel José Vaz De Matos. "Si on perdait la guerre du beffroi, on perdait la cathédrale."