Deux semaines après le déconfinement, une mère de famille décide de rester chez elle

Pour Anne-Gwenaëlle Uguen et ses enfants, le confinement se poursuit à Brest. Greffée du cœur en 2001, cette mère de famille fait partie des personnes vulnérables. À cause de ses médicaments qui baissent son système immunitaire, cette dernière reste fragile et peut facilement attraper tout type de maladies, dont le Covid-19. Anne a donc fait le choix de rester chez elle jusqu'à la fin de l'épidémie.



