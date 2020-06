Deuxième phase du déconfinement : ce qui est interdit ou autorisé

La phase 2 du déconfinement débute officiellement ce soir à minuit et une minute. Avec la fin de la limite des 100 km, vous pourrez vous déplacer librement à travers le pays. En ville, le port du masque est obligatoire pour tout le monde. Et en Île-de-France, il vous faudra toujours une attestation employeur pour voyager aux heures de pointe. Autre règle toujours en vigueur, l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public. Plus de détails dans le vidéo ci-dessus.



