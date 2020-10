Deuxième vague du coronavirus : l'unité Covid du CHU de Lille a rouvert

Faute de patients, l'unité Covid de l'hôpital de Lille était à l'arrêt cet été. Mais il y a quelques jours, elle a rouvert. En quelques semaines, le nombre de cas positifs a explosé et le taux d'incidence a été multiplié par neuf dans la métropole lilloise.



En mars dernier, au plus fort de la crise, cette unité avait accueilli jusqu'à 150 patients. Aujourd'hui, ils sont quatre fois moins mais déjà il manque des médecins, infirmiers et aides-soignants car dans cette unité, il faut deux soignants pour un patient. Il n'y a donc pas d'autres choix que de recruter du personnel moins qualifié. Jeanne Carre, étudiante infirmière, par exemple, a été appelée en renfort il y a quelques jours.



Une fois passé les urgences, les patients avec des formes peu graves sans besoin de réanimation sont pris en charge dans ces unités spécifiques et restent hospitalisés entre 48 heures et quinze jours.



