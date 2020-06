Discriminations : comment réconcilier les Français ?

Emmanuel Macron a assuré ce dimanche soir lors de son allocution que la France serait "intraitable" face au racisme, mais qu'elle n'effacerait aucune "trace ni aucun nom de son histoire". Le débat, plus large, autour des discriminations ne fait que commencer. Ces derniers jours, les membres du gouvernement ont déjà lancé des pistes, la plus sensible étant la réflexion autour des statistiques ethniques.



