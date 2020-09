Disparition d'une aide-soignante dans l'Hérault : le point sur l'avancée des recherches

Une aide-soignante de 64 ans a disparu samedi soir suite à l'épisode cévenol touchant l'Hérault. Des témoins disent l'avoir aperçu au volant de sa voiture. Cette dernière a été localisée, mais la victime reste introuvable. En plus de l'équipe de la gendarmerie, une brigade cynophile et des plongeurs ont été engagés dans les recherches. Un homme qui pratiquait le trail est également porté disparu d'après les pompiers. Toutes les investigations restent sans succès jusqu'à présent.



