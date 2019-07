VIDÉO - "Où est Steve ?" : à Nantes, des centaines de manifestants exigent des réponses

Sur les pancartes, banderoles, tee-shirts, et dans les chants des manifestants, un slogan était omniprésent : "Où est Steve?", mais aussi "Justice pour Steve!". Sur le quai, on pouvait également lire les inscriptions "Ici, un corps dansant s'est noyé" ou "police assassine".





"C'est un accident, ils vont nous dire, mais moi je vous le dis : c'est le résultat d'une France répressive, d'une dictature déguisée en démocratie sous le règne des mensonges. Le peuple subit des violences policières que ce soit dans les quartiers, la ZAD, les free parties, les gilets jaunes et maintenant même, notre fête de la musique", a déclaré une amie de Steve au bord des larmes, devant la foule. "Il a disparu dans des conditions vachement dramatiques, il a disparu au milieu de la violence policière, il a disparu à cause d'abus de pouvoirs, à cause d'une énième bavure et c'est le moment que ça change", a affirmé une autre de ses amies, Aliyah, âgée de 20 ans.





Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 21 au 22 juin. La Fête de la musique s'était alors terminée dans la confusion : des échauffourées avaient éclaté vers 4h30 du matin entre participants et policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet de l'île de Nantes, sur la Loire. De nombreux participants ont relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène et avoir chuté dans le fleuve, paniqués.