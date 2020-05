Distanciation sociale : comment les écoliers vivent-ils les nouvelles mesures dans les transports scolaires ?

De nouvelles mesures sont désormais mises en place pour les écoliers qui empruntent les transports scolaires. Masques obligatoires pour les plus de six ans, lavage des mains, interdiction de s'asseoir près des copains... les consignes sont nombreuses. Et en plus du conducteur, un accompagnateur est dorénavant présent dans le car pour répondre aux questions. Des mesures qui rassurent les parents d'élèves.



