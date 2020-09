Dog dancing : comment danser avec votre chien

Si vous aimez danser et que vous recherchez une activité à faire avec votre chien pour la rentrée, essayez le Dog dancing ou obéissance rythmée. Il s'agit d'une séance de dressage en musique et chorégraphiée. C'est une méthode à la fois douce et positive tant pour l'animal que pour son propriétaire. Très ludique, elle permet de renforcer leur complicité. Le Dog dancing aide également à canaliser l'énergie et stimuler l'intelligence du chien. Il convient à toutes les races, peu importe leur gabarit.



Ce dimanche 13 septembre 2020, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous présente le Dog Dancing, un sport à faire avec son chien. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.