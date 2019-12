Don du sang : une occasion d'être généreux pendant les fêtes

Le don du sang fait partie des secteurs touchés par la grève. À Lille, quelques donneurs restent motivés après les fêtes de Noël. Partout dans le pays, les centres de don du sang enregistrent une baisse de fréquentation. Une situation classique pendant la période de fin d'année. Toutefois, ces centres appellent à la générosité des donneurs de sang. Pour ce faire, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50 kg.



