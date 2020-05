Dr Serge Hefez : "les gens ont beaucoup plus peur dans cette période de déconfinement que quand ils étaient confinés"

Une fois déconfinés, on a pu remarquer que les Français montraient de nombreux signes d'angoisses. Selon le Dr Serge Hefez, psychiatre, la solidarité et l'unité que le confinement avait créé a laissé place à la peur de l'autre. "Parfois, c'est rationnel, mais parfois, ce sont de véritables phobies qui se sont développées", affirme-t-il. A quel point le confinement a-t-il bouleversé les relations sociales ?



