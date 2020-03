Drogué à son insu : comment se protéger du GHB ?

Des personnes très malintentionnées peuvent mettre de la drogue dans les verres de ceux qui font la fête dans les boîtes de nuit et les bars. Baptisé le GHB ou la drogue du violeur, une fois bu, les victimes se trouvent dans un état second pendant plusieurs heures. Dans le but de voler de l'argent, un téléphone portable ou des clés de voiture, tout le monde est désormais concerné. Mais, les professionnels tentent de trouver des solutions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.