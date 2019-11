Drôme : toujours pas d'électricité à Portes-lès-Valence, une semaine après les intempéries

Les habitants de Portes-lès-Valence dans la Drôme sont partagés entre colère et résignation. Depuis une semaine, ils sont plongés dans le noir et sans chauffage. La maire de la commune est sur tous les fronts. Excédée par la lenteur des réparations, elle a décidé d'écrire à Emmanuel Macron. Chargé des travaux, Enedis affirme que les dégâts sont sans précédent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novmebre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.