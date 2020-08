VIDÉO - La cantine, un des points sensibles de la rentrée à l'école

C’est une question qui inquiète de nombreux parents d’élèves : comment la sécurité sanitaire de leurs enfants sera assurée lors des séjours à l’école, et plus particulièrement à la cantine, où les points de contact sont nombreux, multipliant les risques de contamination au Covid-19. A quelques jours de la rentrée, les établissements scolaires s’attellent à effectuer les dernières désinfections et mises en place pour que tous les élèves mangent en toute sécurité.

Ainsi, à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, les équipes de cantine seront plus nombreuses afin d’éviter toute contamination. "Il y aura une personne présente en permanence, elle distribuera les couverts, le pain et les serviettes elle-même. (…) On avait au préalable 264 places assises, on a retiré deux chaises par table, ce qui nous a fait perdre 90 places" explique Christian Auffray, responsable d'exploitation Elior au groupe scolaire "Notre-Dame des Missions Saint Pierre", au micro de TF1.