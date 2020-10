Écoles, commerces, déplacements : voici comment se profile le reconfinement

Si le reconfinement est confirmé, le gouvernement devrait laisser cette fois-ci les maternelles, primaires, collèges et lycées ouverts. Cela permettrait notamment aux parents de continuer à travailler au lieu de garder leurs enfants comme lors du premier confinement. Quant aux universités, on ne sait pas encore si elles pourront rester ouvertes. Néanmoins, c'est vraisemblablement un enseignement à distance qui va être privilégié.



Pour les commerces, on ne connaît pas encore grand-chose. On sait juste pour l'instant que ce qui se profile, c'est la fermeture des commerces non-essentiels. Normalement, les commerces alimentaires et les commerces de gros devraient rester ouverts, de même que les blanchisseries et les services publics. Pour les déplacements, ça pourrait être la même chose qu'au premier confinement : on reste chez soi avec possibilité de sortie d'une heure par jour, dans un rayon maximum d'un kilomètre.