Ecoles fermées pour cause de Covid : les parents se réorganisent

Dans l'Hexagone, on compte 32 écoles avec 524 classes qui ont fermé pour cause de Covid. Le gouvernement a d'ailleurs décidé mercredi que les parents qui gardent leurs enfants auront droit au chômage partiel. Une disposition qui ne résout pas tout. A Tourcoing, les parents ont recours au télétravail ou vont au bureau avec leurs enfants. Dans le département, les fermetures d'écoles se multiplient, sans compter les crèches, qui sont aussi concernées par des cas positifs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.