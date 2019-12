Effondrement de rochers des Pénitents : le village des Mées bouleversé

Une cinquantaine de foyers ont été évacués après l'effondrement spectaculaire d'immenses rochers dans la commune des Mées, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis mardi matin, 250 logements sont sans électricité. Cet après-midi, des géologues ont examiné la zone pour déterminer la cause de l'éboulement. Que s'est-il passé exactement ? Y a-t-il un lien avec les pluies de ces dernières semaines ?



