Effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn : pourra-t-il être reconstruit ?

Notre équipe est retournée à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) pour faire le point sur l'état actuel du pont. Neuf jours après son effondrement, le tablier a littéralement vrillé. Sur les berges, au pied de l'ouvrage, des désordres importants sont apparus. Il faudra des semaines pour relever le camion et le sortir de l'eau, des mois pour démonter le pont, et des années pour en construire un nouveau.



