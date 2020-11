Effondrement du pont de Mirepoix : un an après rien n'a changé

Le 19 novembre 2019 est une date que les habitants de Mirepoix-sur-Tarn ne pourront pas oublier. Il y a un an jour pour jour vers 8h du matin, un poids lourd de 50 tonnes traversait le pont suspendu qui enjambe le Tarn. La structure prévue pour supporter un poids de 19 tonnes s'est effondrée. Dans sa chute, il entraîne une voiture, et une adolescente de quinze ans perd la vie ainsi que le chauffeur du poids lourd. Pour les habitants, se recueillir devant le pont paraissait indispensable ce mercredi. Un drame qui marque profondément le maire de l'époque et les mille habitants.



Depuis, la scène semble s'être figée. Pour les besoins de l'enquête, tout est resté en place. Le camion gît toujours dans le Tarn. Un an après, les habitants doivent faire un détour pour traverser le cours d'eau et rejoindre la commune voisine. Mais les résidents pourraient bientôt tenter de penser à autres choses, car le début des travaux est imminent. Selon Laurent Delrue, directeur de la voirie au Conseil départemental de Haute-Garonne, ils commenceront dès décembre 2020. Une petite année de démontage avant d'engager la phase de reconstruction, qui sera longue. Il faudra attendre cinq à six ans pour voir un nouveau pont sortir de terre.