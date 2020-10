Elan de solidarité dans les Alpes-Maritimes : les habitants de Carros se mobilisent

Les appels du département des Alpes-Maritimes et de l'agglomération niçoise ont porté leurs fruits face au désastre laissé par la tempête Alex. Argent, médicaments, denrées alimentaires... les dons récoltés ont été considérables. D'autres villes, comme Carros, se sont également mobilisées. Dans cette commune située dans la moyenne vallée du Var, les habitants sont solidaires et engagés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.