Électricité, eau, communication... des travaux qui vont durer à Breil-sur-Roya

Depuis vendredi, les habitants de Breil-sur-Roya vivent dans le noir et ne peuvent recharger leurs téléphones. Ce soir, ils sont encore nombreux à être sans nouvelles de leurs proches. Tous les réseaux d'eaux et d'électricités ont été disparus avec une reconstruction qui prendra au moins des mois. Au vu de ces dégâts, les habitants ne se font aucune illusion. Ils se demandent même si leur commune retrouvera un jour sa vie d'avant, et quand ils pourront revenir vivre dans leurs villages.



