En Corse, les élèves n'iront pas à l'école jusqu'à la fin du mois

En Corse, l'ensemble des établissements scolaires resteront fermés jusqu'à la fin du mois. Cette mesure était attendue par les parents qui sont d'ores et déjà soulagés. Ainsi, plus de 47 000 élèves resteront à la maison à Bastelicaccia. Les professeurs, eux, se mobilisent pour l'organisation des cours à domicile. Par ailleurs, de nouvelles mesures plus restrictives, portant sur les rassemblements, viennent d'être prises par les autorités sanitaires jusqu'au 15 avril prochain.



