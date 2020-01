En Normandie, les marnières sous les maisons obligent des habitants à déménager

Pour Vincent Duntz, sa maison à Tocqueville (Normandie) représente l'investissement de toute une vie. Mais celle-ci est menacée d'effondrement à cause de la marnière qui se trouve en dessous. Il s'agit d'anciennes carrières de craie et présentent un danger réel pour les habitations. D'ailleurs, une autre habitation en est victime à quelques kilomètres de là. Un trou béant est apparu devant le garage après une journée de forte pluie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.