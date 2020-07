Enfin les vacances à la plage de Saint-Cyr-Les Lecques

Après un début de week-end chargé dans les transports, il est temps de profiter du soleil et de la plage. Comme les vacances de juillet correspondent aussi au pont du 14 juillet, beaucoup viennent d'arriver à Saint-Cyr-Les Lecques (Var). Sentiment de liberté, de bien-être et de tranquillité, petits et grands y trouvent leurs plaisirs. Les plus heureux sont également les grands-parents qui retrouvent leurs petits-enfants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.