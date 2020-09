Enquête : immersion dans les zones de non-droit en Seine-Saint-Denis

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), les violences sont monnaie courante, mais elles ne surprennent plus les habitants de ce que l'on appelle les zones de non-droit. En plein cœur de Saint-Ouen, dans le même département, la cité HLM Charles Schmidt est ainsi gangrenée par le trafic de drogue. Un bâtiment de 40 logements est transformé en boutique de drogue où, sur les murs, les prix du cannabis, de l'herbe et de la cocaïne s'affichent.



