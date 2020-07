Enquête : le business juteux des mini-tomates

Les tomates cerises font partie des variétés les plus consommées dans l'Hexagone. Plus sains, plus frais et plus faciles à manger, les ventes de ces petits fruits, inventés il y a à peine 30 ans, explosent dans les supermarchés. Ils sont même en passe de détrôner les tomates traditionnelles. Ces tomates miniatures sont trois à dix fois plus chères que les classiques. Pour un maraîcher, ces écarts de prix s'expliquent par la différence des coûts de production entre ces deux variétés. Pour un professeur de marketing, "la mini-tomate est un très bon exemple d'infantilisation du consommateur, puisque finalement on va transformer un aliment nutritionnel en un aliment ludique, ce qui permet notamment de le vendre beaucoup plus cher". Et pour les nutritionnistes, la tomate cerise reste tout de même une façon conviviale de manger équilibré.



