Enquête : un masque à tout prix

Des masques à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, dans tous les lieux publics. L'épidémie de coronavirus a rendu ce petit bout de tissu ou de papier incontournable. On en trouve désormais à tout le prix et sous toutes les formes, alors que nous en avons tant manqué au plus fort de la crise. Enquête sur cet accessoire qui est devenu un business.



