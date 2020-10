Enseignant tué à Conflans-Sainte-Honorine : trois cellules psychologiques activées au sein de l'établissement

Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi. Auparavant, l'enseignant avait montré une caricature de Mahomet à ses élèves. Après cela, ce dernier avait été beaucoup critiqué, mais pas que. On a même fini par l'assassiner. Ce samedi, le pays tout entier est sous le choc. Au sein de l'établissement où il travaillait, beaucoup de gens sont venus ce samedi matin pour déposer des fleurs. Et le premier à l'avoir fait, c'est un homme de 30 ans, un ancien du collège.



En outre, face à l'ampleur du choc à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), trois cellules psychologiques ont été activées au sein de l'établissement. La première est spécialement destinée aux enfants, c'est prioritaire pour les autorités locales. La deuxième est faite pour les parents. Enfin, la dernière est dédiée aux professeurs dont certains sont toujours à l'intérieur du collège. D'ailleurs, on en a vu d'autres se serrer les coudes pour une journée que tout le monde qualifie d'horrible.



