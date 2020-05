Environnement : comment recycler les masques de protection ?

En pleine épidémie, le recyclage des masques a des enjeux économiques et sanitaires majeurs. Alors que nos sociétés cherchaient à réduire les déchets, on vient d'en créer un autre qui va représenter des volumes vertigineux. Des comportements irrespectueux qui poussent les communes à sévir. En effet, les masques ou autres accessoires de protection jetés par terre sont passibles d'une amende de 38 euros. Par ailleurs, les agents d'entretien sont en première ligne pour collecter ces déchets.



