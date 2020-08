Épidémie : d’où vient le mouvement anti-masque ?

Pour comprendre l'origine du mouvement anti-masque, il faut remonter au début du mois d'avril, au plus fort de l'épidémie. La France est confinée, et elle cherche des moyens pour lutter contre la propagation du virus. Le maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine a trouvé une solution : imposer le port du masque à ses administrés dans l'espace public. Il prend donc un arrêté, qui est aussitôt dénoncé par la Ligue des droits de l'Homme. Le Conseil d'État a tranché quelques jours plus tard et décrète que cela porte à la liberté d'aller et venir et au droit de chacun de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale. C'est cet argument qui va être repris par la plupart des anti-masques. Mais qui sont-ils ?



