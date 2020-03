VIDÉO - Coronavirus : une cascade de concerts et d'événements annulés ou reportés

Des annulations en série. C'est l'une des conséquences en France de l'épidémie due au nouveau coronavirus, qui a touché désormais plus de 100.000 personnes dans le monde. Le gouvernement a en effet interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés pour limiter la propagation du virus.

Les annulations de concerts tombent ainsi au compte-gouttes depuis l'entrée en vigueur du décret ministériel. Et pour cause : cela concerne une centaine de salles de spectacles. À l'AccorHotels Arena (Paris XIIe), 23 shows sont à reprogrammer. Parmi eux : M. Pokora, Ninho ou PNL. Également concernés : les concerts d'Andrea Bocelli, reportés, et la Nuit de Bretagne, purement et simplement annulée.