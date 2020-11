Épidémie : les Français confinés jusqu'à Noël ?

Jean Castex a fait des annonces importantes ce jeudi soir. Pour se déplacer à partir du 1er décembre, il faudra donc une attestation, celle que vous utilisez aujourd'hui et ce au moins jusqu'aux vacances de Noël. La vie confinée des Français depuis deux semaines va continuer. La situation sanitaire reste trop fragile. "Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant", a expliqué le Premier ministre.



Il y a pourtant des signes d'amélioration. Les contaminations ont baissé de 16% par rapport à la semaine dernière. Insuffisant pour assouplir les règles, le gouvernement demande encore des efforts aux Français. Un nouveau point d'étape sera fait la semaine du 16 novembre. Si les indicateurs ne sont pas bons, il pourrait y avoir de nouvelles restrictions. Mais si l'amélioration se poursuit, il y aura une bonne nouvelle. Les commerces non essentiels pourront rouvrir dès le 1er décembre.



Pour les bars et les restaurants, en revanche, le calvaire risque de durer. Aucune date de réouverture n'a encore été fixée. "Je trouve ça complètement injuste. Ce n'est pas normal qu'on soit mis au même niveau que les bars", a réagi Delphine Roux, une restauratrice. "Nous les restaurants, on peut écarter nos tables", a-t-elle ajouté. Enfin, Jean Castex a prévenu. Il est encore trop tôt pour réserver ses vacances de Noël. Et pour la Saint-Sylvestre, des fêtes à plusieurs dizaines de personnes ne seront pas possibles.